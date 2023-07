Grecia; crolla un ponte a Patrasso | video

Il crollo è avvenuto mentre era in corso la demolizione controllata. I lavori sono in corso nel sito da due anni E' crollato un ponte a Patrasso , in. Al momento - riferisce il giornale greco 'Ta Nea' - ci sarebbero due morti e persone sotto le macerie, di cui al momento non si conosce il numero. Il ponte si trova nel quartiere di Bozaitika,...Roma, 23 lug. Un ponte su cui erano in corso lavori edili e' parzialmente crollato a Patrasso, nella parte occidentale della, e alcune persone sono rimaste intrappolate e ferite sotto le macerie. Lo hanno dichiarato vigili del fuoco e polizia. Ci sono persone intrappolate, ma non sappiamo quante, ha detto un ...Un ponte è crollato domenica in, vicino alla città di Patrasso. Secondo il quotidiano greco Kathimerini il bilancio è di almeno una vittima acettata e di tre feriti, che sono ricoverati presso l'ospedale universitario di Rio ...

