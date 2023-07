Grecia | crolla un ponte a Patrasso | un morto e due dispersi

Un ponte in costruzione e' crollato oggi nell'ovest della, vicino alla citta' di Patrasso: ci sono persone intrappolate sotto le macerie. Lo riferiscono le squadre di soccorso. "Possiamo confermare che il ponte e' crollato. Stiamo operando sul posto. ...... 'Ruolo dell'Italia decisivo per la grazia - Nessun baratto col caso Regeni' Fotogallery - Patrick Zaki in partenza da Il Cairo verso Milano Ultimo Aggiornamento 23/07/23 Fotogallery -...Un ponte in costruzione è crollato a Patrasso, in. Ci sono dei morti, due al momento, e diversi feriti. Ma si cercano tra le macerie eventuali superstiti. Nella zona erano in corso, da anni, dei lavori di realizzazione di una tangenziale

Grecia, crolla un ponte a Patrasso: "Due morti e dispersi sotto le macerie" La Stampa

A cedere è stata una struttura in costruzione. Ancora in corso le operazioni di soccorso: ci sarebbe almeno una vittima ...Un ponte in fase di costruzione è crollato a Patrasso, nell'area occidentale della Grecia, causando almeno due morti e cinque feriti.