Grecia | a Rodi fiamme ancora fuori controllo | turisti in fuga | Polizia | La più grande evacuazione mai vista nel Paese

...evacuazioni e fughe Ancora fuori controllo l'incendio che da 6 giorni sta divorando l'isola di. è stata la più grande evacuazione mai vista in. L'incendio ha anche distrutto hotel e case. ......case o gli alberghi e sono stati invitati da un messaggio del 112 a muoversi verso la città di. Per la giornata odierna insono attese temperature superiori a 44 gradi.L'incendio che sta distruggendo l'isola diancora fuori controllo: lo riportano i media greci, dopo che ieri le autorit hanno evacuato 30.000 persone, di cui 2.000 hanno dovuto essere trasportate al largo delle spiagge via nave. L'...

Grecia, incendi ancora fuori controllo a Rodi. Evacuate 30mila persone Sky Tg24

L’incendio che sta distruggendo l’isola di Rodi è ancora fuori controllo: lo riportano i media greci, dopo che ieri le autorità hanno evacuato 30.000 persone, di cui 2.000 hanno dovuto essere trasport ...Serena Baggi Santilli si trova sull'isola greca divorata dagli incendi: «Dicevano di stare tranquilli mentre il fuoco si avvicinava: dalla Svizzera nessun aiuto, ci sentiamo abbandonati» ...