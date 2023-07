L'Ue dispiega vigili del fuoco e mezzi antincendio a'Un'importante operazione antincendio europea è in corso in tutta la', ha reso noto il portavoce Ue per la gestione delle crisi, ...Leggi anche Caldo record in, incendi a: turisti in fuga I funzionari locali dihanno detto ieri di aver portato in salvo 30mila persone minacciate dai roghi, tra cui più di 2.500 che ...Gli incendi a, in, sono 'fuori controllo'. Lo riferiscono le autorità, facendo presente che 'circa 19mila persone sono state evacuate dall'isola' . Gli incendi continuano a bruciare l'isola per il ...

Grecia, a Rodi fiamme ancora fuori controllo: turisti in fuga | Dichiarato lo stato di emergenza TGCOM

il gruppo tedesco Tui ha annunciato la sospensione dei suoi voli turistici verso l'isola greca: "Fino a martedi' ...La Grecia sta affrontando gravi incendi in diverse isole, tra cui Rodi, e l'Unità di Crisi della Farnesina sta seguendo la situazione ...