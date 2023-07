“Grazie al governo italiano per tutto quello che ha fatto” | le parole di Zaki all’aeroporto del Cairo prima del volo per l’Italia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 23 luglio 2023) Patrickè entrato al terminal 3 dell’aeroporto delper imbarcarsi su unEgyptair per Milano. “Sono felice di essere diretto in Italia. Una Bologna, una tutti, unagli italiani che hanno lavorato in questi tre anni per giungere a questo momento”, sono state le sue primerivolte ai media sul posto, tra cui l’Ansa. “Unalperche hanegli ultimi giorni, ho apprezzatoche hanno. Sono veramente emozionato”, ha proseguito il giovane. “Unalla diplomazia italiana in Egitto”, ha aggiunto citando l’ambasciatore ...