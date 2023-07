Grave lutto per Monica Leofreddi | lo straziante post su Instagram

... Morto Emilio Leofreddi, fratello del volto noto di Ore 14: chi era il pittore scomparso a 65 anni Gravissimoper Monica Leofreddi , nelle scorse ore è morto il fratello Emilio. A darne l'...nella Croce Rossa di Ceriale per la scomparsa del volontario e consigliere Mario Saredi, che era anche ex vice comandante della polizia locale di Finale Ligure. Da anni ormai, a seguito ...Un morto e un ferito: è questo il bilancio del violento incidente avvenuto tra una vettura e una motocicletta , che ... È untremendo per tutta la nostra ...

Grave lutto per Monica Leofreddi, è morto il fratello Emilio: «Era un'artista, tutto ciò che è stato lo sarà p ilmessaggero.it

Grave lutto per Monica Leofreddi, morto il fratello Emilio. Il fratello della nota conduttrice televisiva Emilio Leofreddi, pittore e autore video è ...Gravissimo lutto per Monica Leofreddi. Il fratello della nota conduttrice è venuto a mancare per motivi ancora ignoti. Per ricordare il fratello scomparso, Monica Leofreddi ha pubblicato su Instagram ...