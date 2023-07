Grandine al Nord | caldo record al Sud Il clima spazza via i turisti

(Di domenica 23 luglio 2023) Tempeste e nubifragi,al: in Sicilia si arriva a 46 gradi. Perdite ingenti per le coltivazioni, ma anche per il turismo. Si sceglie sempre di più ileuropa per le vacanze Segui su affaritaliani.it

Italia spaccata tra maltempo,e caldo record. E il paese perde turistial, danni in Romagna Ma a Siracusa ci sono 46 gradi, in Sardegna 44 e per domenica 23 luglio c'è allerta caldo in diversa città . Mentre in altre, come a Milano, l'allerta è sui ...Case scoperchiate, alberi caduti e raffiche fino a 120 chilometri orari sulle zone alluvionate della provincia di Ravenna. Nubifragio vicino a Cremona, maxi - grandinata e blackout. Allerta in ...I chicchi dierano grandi come palline da tennis, e ci sono stati danni considerevoli alle proprietà, agli autoveicoli e all'agricoltura. Tempesta di vento e grandinata nel Ravennate - Venti ...

Caldo record e maltempo - Sono al momento 14 le persone ferite per le conseguenze della tempesta di vento e pioggia che si è abbattuta nel pomeriggio nella provincia di Ravenna: dieci ...