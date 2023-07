Gp Unghiera | Verstappen cannibale e Red Bull da record Ferrari | sempre peggio

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 23 luglio 2023) Maxvince. E si impone anche al Gran Premio di Ungheria, con una gara iniziata subito al massimo per il campione iridato con il sorpasso al via concretizzato ai danni di Lewis Hamilton. Il numero 1 della Red- che ha fatto gara da solo, ma insidiato da nessuno - è stato seguito sul podio dalla McLaren di Lando Norris e dall'altra Reddi Sergio Perez. Quarta invece la Mercedes di Lewis Hamilton, che nonostante la pole position ottenuta nelle qualifiche del sabato di Budapest non è riuscito a salire sul podio. Ancora male entrambe le, che chiudono in settima e ottava posizione rispettivamente con Charles Leclerc, penalizzato anche di 5 secondi, e Carlos Sainz. Quinta la McLaren di Oscar Piastri, seguita dalla Mercedes di George Russell, autore di una bella rimonta ...