GP Ungheria | settima vittoria consecutiva di Verstappen | Norris e Perez sul podio Ferrari sesta e settima

(Di domenica 23 luglio 2023) Finale:per, gara solitaria per lui. Grande secondo posto per la McLaren di, terzoche riscatta un periodo negativo, poi Hamilton, Piastri,...

Bottas scatterà dalla quarta fila, inposizione, assicurandosi la possibilità di lottare per la zona punti nel Gran Premio d'. 'Sono davvero orgoglioso di tutta la squadra, e ...È stata una gara molto difficile: laha fatto 6.70 e gente come Burks, Rojas e Sawyers solo ... ma sono certo che andrà inper essere protagonista". Larissa, dieci giorni fa, ha preso ...... Lewis Hamilton torna in pole position al Gran Premio d', 12esimo appuntamento stagionale ... Alle spalle del monegasco, ine ottava posizione, Valtteri Bottas su Alfa Romeo e Fernando ...

GP Ungheria: settima vittoria consecutiva di Verstappen, Norris e ... Leggo.it

Nel weekend del GP di Ungheria, team e piloti di F1 hanno dedicato meme e post ai film del momento: ecco i più divertenti ...Il Gran Premio d'Inghilterra svolto 2 settimane fa a Silverstone ha regalato più di una sorpresa. Quella più importante ha riguardato l'exploit prestazionale e di risultati firmato dalla McLaren, pass ...