GP Ungheria | la diretta | Verstappen spinge forte | Norris e Perez si giocano il 2° posto

(Di domenica 23 luglio 2023) 58° giro - Hamilton passa Piastri che però sembra aver perso il passo57° giro - Hamilton ha raggiunto Piastri per il quarto55° giro di 70 -+13"2...

MOGYOROD - La gara del Gran Premio d'chiude il dodicesimo appuntamento della stagione di Formula 1. . Charles Leclerc partirà ...domenica 23 luglio alle ore 15 e verrà trasmessa inda ...14:04 GP, il live timing Fan di Autosprint, bentrovati in questa calda domenica estiva per seguire insieme a noi il GP d'. 14:45 La griglia di partenza Quando mancano solo pochi minuti al semaforo verde, ricordiamo la griglia di partenza di questo GP di: 1 fila: Hamilton - Verstappen 2 fila: Norris - ...01:30 [F1] - Buon pomeriggio cari lettori di FormulaPassion.it e bentrovati all'appuntamento con latestuale del Gran Premio d', undicesimo appuntamento del campionato del mondo 2023. È di nuovo Hamilton contro Verstappen Con una magia il sette volte iridato ieri ha strappato per 3 ...

Tra il 17° e il 18° giro del GP di Ungheria Charles Leclerc si è ritrovato dalla quarta posizione alla undicesima. Prima il «sorpasso» su Hamilton nel momento in cui l'inglese è rientrato ai box, poi ...