GP Ungheria | la diretta | Verstappen e Perez in testa dopo il pit-stop delle due McLaren Alonso terzo

14:04 GP, il live timing Fan di Autosprint, bentrovati in questa calda domenica estiva per seguire insieme a noi il GP d'. 14:45 La griglia di partenza Quando mancano solo pochi minuti al semaforo verde, ricordiamo la griglia di partenza di questo GP di: 1 fila: Hamilton - Verstappen 2 fila: Norris - ...01:30 [F1] - Buon pomeriggio cari lettori di FormulaPassion.it e bentrovati all'appuntamento con latestuale del Gran Premio d', undicesimo appuntamento del campionato del mondo 2023. È di nuovo Hamilton contro Verstappen Con una magia il sette volte iridato ieri ha strappato per 3 ...... ecco di seguito le informazioni sul programma, le date, gli orari e latv e streaming ... e che soprattutto arriva in back - to - back rispetto all'e in un'insolita ...

F1 GP Ungheria, la gara in diretta LIVE: Verstappen comanda davanti alle McLaren, disastro al box Ferrari nel pit-stop ... Sport Fanpage

11° giro - Ai box anche Zhou per montare gomme medie. Il cinese ha scontato i 5" di penalità per la tamponata a Ricciardo che poi ha causato il clamoroso ritiro delle ...Segui su la Repubblica la diretta on-line del gran Premio Gp Ungheria, aggiornato ad ogni giro: posizioni, sorpassi, ritiri, pit stop ...