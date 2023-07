GP Ungheria | la diretta | Verstappen cambia le Pirelli e rimane in testa davanti a Norris e Piastri

(Di domenica 23 luglio 2023) 28° giro - Perez prende anche Russell e lo supera non senza qualche difficoltàMa come un fulmine dietro a Sainz arriva Perez e lo supera con facilitàRussell fa passare...

GP, il live timing Fan di Autosprint, bentrovati in questa calda domenica estiva per seguire insieme a noi il GP d'. La griglia di partenza Quando mancano solo pochi minuti al semaforo verde, ricordiamo la griglia di partenza di questo GP di: 1 fila: Hamilton - Verstappen 2 fila: Norris - Buon pomeriggio cari lettori di FormulaPassion.it e bentrovati all'appuntamento con la diretta testuale del Gran Premio d', undicesimo appuntamento del campionato del mondo 2023. È di nuovo Hamilton contro Verstappen Con una magia il sette volte iridato ieri ha strappato per 3

F1 GP Ungheria, la gara in diretta LIVE: Verstappen comanda davanti alle McLaren, disastro al box Ferrari nel pit-stop ... Fanpage.it

Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per assitere a un grande spettacolo nel GP di Ungheria. Hamilton ha conquistato una clamorosa pole con la Mercedes battendo di 3 millesimi, un nulla, proprio ...Lewis Hamilton torna in pole su una delle piste in cui ha ottenuto più successi. Al suo fianco scatta Max Verstappen: chi avrà la meglio tra i due Segui la diretta giro per giro dalle 15:00 ...