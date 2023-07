GP Ungheria | F1 | Verstappen si riprende ciò che è suo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 23 luglio 2023) La pole conquistata in qualifica da Lewis Hamilton aveva aperto degli spiragli per un finale che poteva essere diverso. Invece alla fine la storia è rimasta quasi la stessa: il gran premio dise lo è aggiudicato Max, sorprende però il resto della composizione del podio: Norris ha chiuso al secondo posto, mentre Perez si è preso il terzo. Cucchiaio di legno dunque per Hamilton ma a fare ‘peggio’ è una Ferrari spenta che chiude con il sesto posto di Leclerc e l’ottavo di Sainz. Andiamo dunque a vedere come si è concluso il GP didi F1 con la classifica finale che ha testimoniato l’arrivo dei piloti. GP, F1: vince ancoraCrediti foto: MaxFacebook 1Red Bull 2 Norris McLaren 3 Perez Red ...