Gosens via dall’Inter? La pista Wolfsburg si scalda sempre più – SM

(Di domenica 23 luglio 2023) Le strade die l’Inter a breve potrebbero definitivamente separarsi. Ilpreme per il trasferimento del calciatore tedesco. FUTURO – Stando alle recenti voci circolate sembrava che Robinfosse destinato a rimanere con l’Inter per un’altra stagione. Le notizie che giungono nelle ultime ore, però, mostrano una situazione totalmente diversa. Il, infatti, è particolarmente interessato all’esterno tedesco e sta trattando con i nerazzurri per ottenerlo. Anche Marco Barzaghi, intervenuto su SportMediaset, conferma che latedesca rimane molto calda. Fonte: SportMediaset – Marco Barzaghi Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al ...

... pur complicata perdi una richiesta non proprio abbordabilissima, può andare presto in porto. ... L'UNION BERLINO SI DEFILA PER. IL WOLFSBURG... L'INCASTRO - 20.25 milioni la richiesta del ...Stankovic, Di Gennaro, Darmian, Acerbi, De Vrij, Bastoni, Bisseck,, Dumfries, Cuadrado, Lazaro, Calhanoglu, Sensi, Asllani, Barella, Frattesi, Mkhitaryan, Martinez, Correa, Thuram, S. Esposito,...A destra i bianconeri hannolibera per lo svedese Holm dello Spezia (martedì Giuntoli ha incontrato Macia) dopo il passaggio di Cuadrado ai nerazzurri, che in caso di cessione diin ...

Inter, Gosens via Augusto già bloccato. In attacco Ausilio e Marotta costretti a improvvisare fcinter1908

Come raccontato nelle scorse ore, l’Union Berlino si è praticamente tirato indietro per Robin Gosens. Ora rimane il Wolfsburg che spinge, riporta Fabrizio Romano. La trattativa con l’Inter è in corso, ...Carlos Augusto e Dimarco per un fianco sinistro che, più che una fascia, rischia di trasformarsi in una vera e propria corsia di sorpasso. L'Inter ha da tempo individuato nel brasiliano autore di 6 go ...