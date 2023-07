Gogna mediatica | se i giornali processano la vittima Per salvare i potenti si scoraggiano le denunce

Leggi su tpi

(Di domenica 23 luglio 2023) I commenti e gli articoli usciti suiin merito alla vicenda del figlio 19enne del presidente del Senato Ignazio La Russa, accusato di aver stuprato una ragazza dopo una serata, tendono a colpevolizzare la parte offesa e a far passare in secondo piano l’accusa di stupro. Le insinuazioni sessiste delsta Filippo Facci uscite su Libero suggeriscono indirettamente che la situazione in cui sarebbe finita la 22enne sia colpa sua e della sua scelta di assumere droga. Ma spostare il focus sulle sostanze è sbagliato e abusare di una persona sotto effetto di stupefacenti non è un’attenuante, bensì in alcuni casi un aggravante (Art. 609-ter del Codice penale). Inoltre, usare la scusa della cocaina, equiparandola al consenso, non funziona a livello logico: se la ragazza l’aveva assunta e non era lucida, come poteva dare il suo consenso? La prima ...