Giuseppe Rossi annuncia il ritiro | “E’ stato un viaggio indimenticabile”

(Di domenica 23 luglio 2023) 'Pepito', 36 anni e tanti infortuni alle spalle, lascia il calcio giocato. L'annuncio su Instagram: "I miei sogni si sono avverati. La mia vita è realizzata" “Annuncio il miodalla bellissima partita. Èun!”. Così, in lungo post su Instagram, hato il suodal calcio giocato a 36 anni e tanti infortuni alle spalle. “Dal correre per il cortile da bambino con una palla ai piedi e avere mio padre come allenatore, al giocare al massimo livello di calcio possibile, negli stadi più belli che il calcio possa offrire e giocare con/contro i migliori giocatori e club del mondo…. Sono eternamente grato di aver fatto parte di questo gioco. I miei sogni si sono avverati. La mia vita è realizzata”. ...

Giuseppe Rossi annuncia l'addio al calcio: "Fiero di me"

