Giuseppe Conte perde faccia e mezzo M5s | L' ho sentito | scoppia la bomba-Patuanelli

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 23 luglio 2023) Oramai è un dato pressoché scientifico, l'estate porta dubbi, rovelli, psicodrammi più o meno lievi in casa Movimento 5 Stelle. Certo, la congiuntura spesso ha fatto da acceleratore. Nel 2019, quando Salvini staccò la spina al governo1, scattò il tormento amletico sull'allearsi o meno con il Pd, risolto poi in senso affermativo da Beppe Grillo con un mini-vertice nella sua residenza estiva. L'estate dello scorso anno vide il dipanarsi del grande bivio se rimuovere o meno il tetto ai due mandati. Poi, dopo molta sofferenza politica,(incalzato da Grillo) optò per il mantenimento della normetta, e fu ghigliottinata la prosecuzione del cammino politico di molti big. Ieri, nel caldo è arrivata a freddo l'idea di Stefanosul finanziamento pubblico. Il presidente dei Senatori pentastellati è tipo refrattario ai toni ...