Giulia Salemi ormai lontana dal GF e da Mediaset | ecco i nuovi progetti televisivi con Pierpaolo

Leggi su gossipitalia.news

(Di domenica 23 luglio 2023), dopo la partecipazione alla scorsa edizione del Grande Fratello Vip, annuncia di non far parte del cast nella prossima stagione. La modella e conduttrice spiega i motivi e anticipain ambito televisivo e digitale La notizia dell’esclusione didal cast del Grande Fratello Vip nella prossima edizione ha sorpreso molti fan del reality show. La modella, conduttrice e influencer aveva svolto un ruolo significativo durante la settima edizione del programma, leggendo i tweet degli spettatori e fornendo preziosi commenti ai partecipanti. Tuttavia,ha annunciato la sua assenza nella nuova stagione in un post pubblicato sulle storie di Instagram. In tale messaggio,ha ...