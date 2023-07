“Giulia Salemi? E’ stata mandata a casa!” | il livore dell’ex gieffino – VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di domenica 23 luglio 2023) Salvo Veneziano dopo la squalifica dal Grande Fratello Vip non ha mai perso l’occasione per lanciare frecciatine nei confronti di Alfonso Signorini. Ultimamente il pizzaiolo siciliano ha commentato anche l’addio di. “? E’”, parla ex del Grande Fratello Vip Sto vedendo tantissimi post sui vari social dove ci... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.