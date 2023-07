Gisele Bundchen | con chi ha trascorso il primo compleanno da single

(Di domenica 23 luglio 2023) Unda ricordare per. Dopo l’addio al marito Tom Brady lo scorso autunno, la top model brasiliana sembra aver ritrovato il sorriso, e non si è fatta mancare festeggiamenti in grande stile per celebrare i suoi 43 anni. Gli scatti pubblicati sul suo profilo Instagram parlano chiaro: l’ex Angelo di Victoria’s Secret appare serena e sorridente tra vette innevate, paesaggi mozzafiato e golosi pasticcini, dimostrando che non è necessario avere un uomo al prooprio fianco per sentirsi amate. Con chi hailPer spegnere le sue prime 43 candeline,si è concessa una fuga tra le montagne della Patagonia, in Argentina. Al suo fianco, tuttavia, nessun nuovo fidanzato dopo il divorzio dal marito Tom ...

Nel primo degli scatti pubblicati si vedonoe la sorella con dolcetti in primo piano e una lavagnetta su cui è scritto Buon compleanno alle spalle delle due 43enni sorridenti. In Sud America è ...Brady ha divorziato di recente dall'ex moglie, madre dei suoi figli Vivian, di 10 anni, e Benjamin Rein, di 13 anni. La Kardashian viene dal divorzio con Kanye West e dalla rottura ...L'imprenditrice e l'ex marito di, come racconta una fonte a People , avrebbero a malapena parlato ma lei, anche dopo la festa, non sarebbe riuscita a togliersi dalla testa il ...

Gisele Bündchen e la sua gemella, la festa fra ragazze per il compleanno Vanity Fair Italia

Per celebrare il suo primo compleanno dopo il divorzio da Tom Brady, Gisele Bundchen si è concessa una fuga in Patagonia: ecco chi c’era con lei ...Per i loro 43 anni la modella brasiliana e la sorella gemella Patricia hanno scelto una festa con le figlie in montagna ...