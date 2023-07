Giro di Vallonia 2023 | Arnaud De Lie domina la seconda tappa | ancora leader Filippo Ganna

Leggi su oasport

(Di domenica 23 luglio 2023)volata aldi. Questa volta non ci sono sorprese: se la giocano i velocisti puri in quel di Walcourt e ad imporsi è il beniamino del pubblicoDe Lie. Quinto successo in stagione per il corridore della Lotto Dstny chelo sprint davanti ai connazionali Thibau Nys (Lidl – Trek) e Timo Kielich (Alpecin-Deceuninck). In casa Italia quarta posizione per Elia Viviani (Ineos Grenadiers), quinta per Davide Ballerini (Soudal-QuickStep), sesta per Stefano Oldani (Alpecin-Deceuninck) e decima per Marco Tizza (Bingoal-WB). Restadella classifica generale(Ineos Grenadiers). Foto: SmokCVN / Shutterstock.com