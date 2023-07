Giorno più importante della mia vita Zaki in Italia Cosa dice al governo

Leggi su iltempo

(Di domenica 23 luglio 2023) Patrickè tornato in. E ringrazia ildi Giorgia Meloni per il suo impegno in vistasua liberazione. «Sono contento di essere in, ci vediamo a Bologna. È ilpiùmia, è bello essere in», le sue parole ai microfoni di RaiNews24 dopo essere atterrato all'aeroporto di Malpensa. Poi si è recato in auto a Bologna, accanto a lui il rettore dell'Università di Bologna Giovanni Molari. Intanto tutto è pronto per la conferenza stampa. Prima di imbarcarsi per l', lo studente egiziano aveva ringraziato ilno. «Un grazie alno per quello ...