Giorgi-Maria in tv | data | orario | canale e diretta streaming Wta Varsavia 2023

Leggi su sportface

(Di domenica 23 luglio 2023) Camilaaffronterà Tatjiananel primo turno del torneo WTA 250 di. Dopo la parentesi su erba, la giocatrice azzurra torna in campo sulla terra rossa e lo fa in Polonia contro l’ostica, reduce dal secondo turno a Budapest. Impegno tutt’altro che facile per Camila, opposta ad un’avversaria molto esperta. I precedenti tra le due recitano 1-1, tuttaviaha vinto quello disputato su terra battuta, seppur nel lontano 2015. MONTEPREMI E PRIZE MONEY COPERTURA TVscenderanno in campo lunedì 24 o martedì 25 luglio, con campo eancora da definire. Latelevisiva è affia SuperTennis (64 del digitale terrestre e 212 di ...