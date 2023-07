Giacomo Poretti | «Onana | mi mancherai tantissimo Ma tornerai indietro e noi…»

... e su cui nessuno avrebbe scommesso una lira: due spettacoli di grande interesse e con nomi noti sono stati organizzati nello stesso giorno di luglio: lo spettacolo dia Tra Sacro e ...Tutto esaurito per lo spettacolo dia Tra Sacro e sacro Monte dal titolo ' Chiedimi se sono di turno ': due ore di spettacolo autobiografico, che raccontala sua esperienza come infermiere. Galleria fotografica...MILANO - Ridere fa bene alla salute. A parlarne è, attore e comico del trio Aldo, Giovanni ee direttore artistico del teatro Oscar di Milano, intervistato da Marco Klinger, per Medicina Top, format tv dell'agenzia di stampa ...

Giacomo Poretti e l'umanità negli ospedali La Prealpina

Completano il cast Christian Barone come Cesare Angelotti e Carceriere, Paolo Orecchia come Sagrestano, Paolo Antognetti nella parte di Spoletta e Tong Liu in quella di Sciarrone. Il Coro del TCBO è ...Nel servizio le interviste all'attore Giacomo Poretti e al regista e direttore del Festival Andrea Chiodi .