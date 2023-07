Proprio ad Amburgo il 30 aprile 1993 Gunther Parche ha accoltellato l'allora numero 1 WTA Monica Seles che non avrebbe mai più giocato in. Prestigioso anche l'albo d'orodel torneo ...Lasfida il Marocco nel primo match valevole per il gruppo H dei Mondiali femminili 2023 . Al Melbourne Rectangular Stadium, in Australia, il match andrà in scena lunedì 24 luglio con calcio d'...... nel due senzae nel quattro di coppia maschile e, conquistando anche i secondi ... Tra gli avversari, oltre a Australia e Francia, il quartetto azzurro troverà anche, Olanda ...

Germania Femminile vs Marocco Femminile - probabili formazioni sport.periodicodaily.com

La c.t. lancia le Azzurre: "C’è fiducia, siamo un bel mix di gioventù ed esperienza e abbiamo qualità e conoscenze tattiche" ...Dopo la sconfortante partita con la Germania, le nostre oggi sono chiamate alla più classica partita d'orgoglio per chiudere all'11°posto ...