Genoa | pesante sconfitta in amichevole contro il Venezia

(Di domenica 23 luglio 2023) Ildi Alberto Gilardino ha subito unaper 4-1 nell’amichevol giocatailInizia male, seppur sia solo un’, la nuova stagione del. La squadra guidata da Alberto Gilardino, neopromossa in Serie A, si è infatti dovuta arrendere con un4-1il. Pohjanpalo e Pierini hanno aperto le danze su rigore per i lagunari. Sempre dagli 11 metri ha accorciato le distanze Gudmundsson, ma nella ripresa Andersen e Busio hanno chiuso definitivamente i giochi.

Mateo Retegui al Genoa è cosa fatta. L'attaccante della Nazionale italiana ha realizzato due reti nelle sue prime tre presenze in azzurro, ma mai aveva militato in Serie A. Lo farà grazie al Grifone, ...