GdS – Milan-Chukwueze | affare fatto col Villarreal

Leggi su justcalcio

(Di domenica 23 luglio 2023) 2023-07-21 21:36:17 Arrivano conferme dalla rosea: Dopo Okafor, i rossoneri hanno portato a termine anche l’per l’esterno nigeriano , che firmerà un quadriennale. Al20 milioni più 8 di bonus. É il settimo acquisto del Diavolo É un Diavolo veramente indemoniato. Dopo aver portato a conclusione l’con il Salisburgo per Noah Okafor, la punta svizzera (diextracomunitario ma non per il regolamento Fifa che equipara gli elvetici ai giocatori dell’Unione Europea dal 2020) che permetterà a Olivier Giroud (il titolare là in mezzo resta ovviamente lui) di rifiatare, Furlani e Moncada in serata hanno trovato l’accordo anche con ilper Samuel. L’ufficialità arriverà nel weekend, al massimo entro lunedì. in arrivo — Il 24enne nazionale ...