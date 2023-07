Gardini | 30 anni fa la morte L’avvocato che passò con lui le ultime ore | «Ecco perché si uccise»

Furonofondamentali per la vita professionale die per la storia dell'Italia: dalla crisi di Enimont alla frattura dicon il resto della famiglia Ferruzzi, dal suo allontanamento ...Ricorda, in modo particolare, il modo in cui l'imprenditore parlava già 40fa di carburanti verdi e plastica riciclabile ricevendo come risposta parecchio scetticismo. 'Raulse fosse ...ROMA - 'Raulè stato uno dei più brillanti e visionari imprenditori italiani. Credo che se non si fosse ucciso proprio il 23 luglio di trent'fa la storia economica di questo Paese sarebbe stata molto ...

Raul Gardini, 30 anni fa la morte. L’avvocato che passò con lui le sue ultime ore: «Ecco perché si uccise» Corriere della Sera

Ravenna, 23 luglio 2023 - Un teatro Alighieri gremito ha accolto ieri sera l’appuntamento dedicato a Raul Gardini a trent’anni dalla sua scomparsa. I biglietti, gratuiti, nei giorni scorsi sono andati ...Scopriamo perché la figura di Raul Gardini risulta ancora oggi così fondamentale per capire la storia dell'industria italiana ...