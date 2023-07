Garcia traccia un primo bilancio | cos’ha detto sul Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 23 luglio 2023) Rudi Garcìa, nuovo allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni direttamente dal ritiro azzurro a Dimaro Folgarida. Il Napoli continua il suo ritiro in Trentino. Da ormai oltre dieci anni, gli azzurri puntualmente si stanno allenando duramente sul campo di Carciato a Dimaro Folgarida. Tanti cambiamenti in quest’estate hanno colpito gli azzurri. Il più evidente, ovviamente, interessa la panchina del Napoli. Luciano Spalletti ha lasciato gli azzurri e al suo posto è arrivato Rudi Garcìa. Il tecnico francese è riuscito sin da subito a farsi amare dai tifosi partenopei e a regalare speranza per il prossimo futuro. Ritiro a Dimaro, il pensiero di Garcìa L’ex allenatore di Roma e Lione, intervistato dall’ufficio stampa della Regione Trentino, ha rilasciato alcune dichiarazioni cheno undei primi 10 giorni in Val di Sole. Garcìa ...