Garcia | «Partiremo col 4-3-3 | ma la squadra dovrà essere camaleontica»

(Di domenica 23 luglio 2023) Dal ritiro di Dimaro, il tecnico del Napoli, Rudiha parlato ai microfoni di SportItalia Vede tranquillo e sereno Osimhen? «Sì, assolutamente, è tranquillo. Dove sta bene Victor è lì, sul campo. Lui come gli altri stanno lavorando tanto e bene. Ma è così che si fa durante i ritiri, soprattutto in questa fase del precampionato. I tifosi sono felicissimi: il mio obiettivo è quello di mantenere questa felicità nell’ambiente» Puòche con qualche variazione tattica Raspadori possa trovare più spazio? «Inizieremo con il 4-3-3 ma lapiù “”. In ogni caso, per Raspadori ci sarà spazio, basta trovare le giuste soluzioni con la rosa che ho a disposizione. Modificando l’assetto anche a partita in corso» I tifosi hanno spesso sostenuto e sottolineato ...

Garcia: "Partiremo con il 4-3-3. il passaggio dalla Primavera a questo Napoli non è facile" Il Napoli Online

"Spero e voglio che il Napoli sia ancora affamato. Il mio dovere sarà far capire loro che non possono abbassare la loro concentrazione e l'impegno, dovranno dare tutto per la squadra. Ho parlato con t ...L'opinione di Garcia può far saltare l'operazione di calciomercato per Zanoli al Genoa, mentre Faraoni aspetta la decisione definitiva del Napoli ...