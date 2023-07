Garcia | «I ragazzi sono stanchi | segno che abbiamo lavorato bene Dimaro è la seconda casa del Napoli»

(Di domenica 23 luglio 2023) Il tecnico delRudiha rilasciato alcune dichiarazioni a margine dell’allenamento di questo pomeriggio degli azzurri nel ritiro diriportate da Nicer «del lavoro, significa che. Domani ci sarà l’ultima amichevole dove ancora gestiremo il tempo di gioco. Più di 45? non sarebbe unper i, però stiamo mettendo in campo tutta l’allegria dei tifosi. Il campionato italiano è diventato di nuovo grande, lo scorso anno c’erano tanti club in finale nelle competizioni europee. E ilè campione d’Italia, quindi dovremo rimanere all’altezza del titolo» Il tecnico ha lodato il calore dei tifosi. «Qui non siamo a...

prova a nascondersi. Ho parlato con tutti i giocatori e non solo con Osimhen, sono concentrati tutti sull'obiettivo, allenarsi bene e prepararsi alla prima giornata di campionato che arriverà

Mancano due giorni alla fine del ritiro di Dimaro, e Rudi Garcia ha mostrato i primi lavori del nuovo Napoli. Non c'è molta distanza da Luciano Spalletti: il tecnico francese non ha voluto stravolgere ...Rudi Garcia, allenatore del Napoli, lancia l'allarme per il difensore: Spero che arriverà ma non è stato semplice. E con Osimhen gioca in difesa ...