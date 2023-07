(Di domenica 23 luglio 2023) Il tecnico Rudiha parlato ai microfoni di Sportmediaset durante il ritiro a Dimaro: «Voglio una squadra affamata, lo spero. Il mio dovere sarà far capire a loro che nessuno deve abbassare la concentrazione e l’impegno per continuare a dare tutto per la squadra» Su Osimhen: «Ho parlato anche con Victor, sono tutti concentrati sull’obiettivo di allenarsi bene, fare buone cose, prepararsi soprattutto bene per la prima di campionato che arriverà presto. È uno dei più grandi centravanti in circolazione e quindi siamo contenti che sia con noi» Quale giocatore l’ha sorpresa di più? «È più il livello generale che è piacevole, da quando ho il gruppo intero c’è tanta qualità tecnica. Vedo che i giocatori capiscono in fretta come mettersi in campo e rispondere alle mie attese» Danso è il suo favorito come sostituto di Kim? «La cosa certa è che c’è una ...

"Ciò che rimproveriamo è l'assenza di autocritica - ci racconta il responsabile - Ognuno ha il diritto di candidarsi dopo aver scontato una pena in carcere, ma quil'autocritica di quando sono ...Napoli e Verona trattano per Michael Folorunsho , per cui, invece, non c'è stato ancora l'assenso di. Il Verona ha il sì del centrocampista e un'intesa di massima col club azzurro, l'Empoli cerca di inserirsi ma l'Hellas è davanti. CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di ...Abbiamo una squadra giovane, ciancora qualche 'big' dei nostri, ma oggi pensiamo solo a ... Cosa dirò ae Meluso Gli farò l'in bocca al lupo per la stagione, sia al mister che al nuovo ...

Garcia: «Ci manca un difensore, ma il mercato non è semplice ... IlNapolista

Rudi Garcia, allenatore del Napoli, lancia l'allarme per il difensore: Spero che arriverà ma non è stato semplice. E con Osimhen gioca in difesa ...Per quel che riguarda la fascia destra, cioè la casella di vice Di Lorenzo, la situazione è molto chiara, scrive il Corriere dello Sport in merito all'operazione più che avviata col Verona: " Se alla ...