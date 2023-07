spiegata, dunque, la necessità di sostituire il terzino classe 1997, cui è spettato il compito ... in attesa di definire il futuro di Ballo - Tourè , sempre più indirizzato verso ilper 4 ...dunque il nuovo attaccante per Stefano Pioli . Ma non soltanto il mercato in entrata. Giorgio ... Bologna, Nizza e infinesono interessati al terzino francese. Il club inglese si è aggiunto ...perché continua ad avere speranze il Nizza; il club resta sullo sfondo ed è pronto a sfruttare eventuali intoppi tra il giocatore e il. Non solo gli acquisti; il Milan è al lavoro anche ...

Fulham, ecco il sostituto di Mitrovic. Che prezzo di saldo! Calciomercato.com

Calciomercato Lazio, svolta sul fronte Hudson-Odoi: l’esterno ha accettato il trasferimento. Ecco cosa manca per chiudere Svolta nel calciomercato Lazio. Come riferito da Alfredo Pedullà infatti, Huds ...Ballo Toure Milan: sirene inglesi, ecco il club interessato a lui! Il terzino rossonero è destinato ad andare verso l’Inghilterra L’avventura di Ballo Toure con il Milan sta per giungere al termine. I ...