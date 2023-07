(Di domenica 23 luglio 2023)persone - padre, madre, figlio e un amico del giovane, vicino di casa - sono state arrestate ieri mattina a Cesenatico, nel Cesenate, con l'accusa di violenza, tortura e lesioni. A far ...

In base a una prima prima ricostruzione dei fatti che hanno portato i quattro in carcere, su decisione del Gip del Tribunale forlivese, uno deisarebbe stato attirato nel garage della casa ...AGI - Brutta avventura per due ragazzini di 16 e 19 annie minacciati da un uomo di 61 che era stato 'solo' invitato a tenere al guinzaglio il ... poco prima aveva insultato i due(......poco più che maggiorenni - riporta La Città - sarebbero statida almeno tre o quattro ragazzi arrivati sul posto a bordo di due motorini. Ancora sconosciuto il movente. Uno deiha ...

Fratelli aggrediti e picchiati in garage, quattro arrestati Agenzia ANSA

Quattro persone - padre, madre, figlio e un amico del giovane, vicino di casa - sono state arrestate ieri mattina a Cesenatico, nel Cesenate, con l'accusa di violenza, tortura e lesioni. (ANSA) ...Ad avere la peggio è stata una ragazza di 19 anni, che ha rimediato un pugno sul volto ed un dente scheggiato.