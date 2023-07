FOTO | Shotzi appare per la prima volta dopo essersi rasata | la foto è virale

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 23 luglio 2023) Durante il Live Event di ieri notte, tenutosi a Città del Messico,è apparsa per lasu un ring WWE quasi completamentela scelta di tagliarsi i capelli della settimana scorsa. Questa volontà della lottatrice, che come già riportato nei giorni scorsi è dipesa dalla lotta della sorella contro il cancro in segno di vicinanza, è stata “sfruttata” dalla federazione per iniziare un feud con Bayley che, come visto a Smackdown, sembra possa portare il personaggio dell’ex NXT Tag-Team Champions a prendere una piega decisamente “creepy” e/o instabile mentalmente. Ecco qui di seguito lascattata da un fan e postata su Twitter qualche ora fa: