Formula 1 | GP Ungheria | vince Verstappen Leclerc settimo | Sainz ottavo

(Di domenica 23 luglio 2023) Maxdomina anche a Budapest: 7° successo di fila per l'olandese al Gp d', 11° per la Red Bull dall'inizio del Mondiale

1, gli highlights del GP: vince Max Verstappen. Dopo di lui Norris e ...MOGYOROD - Per la Ferrari un weekend al di sotto delle aspettative al Gran Premio d', dodicesimo appuntamento stagionale della1. Charles Leclerc, settimo al traguardo dopo la penalizzazione di 5 secondi , ha sottolineato subito come l'esito della gara dell'...MOGYOROD - Episodio inatteso, che ha scatenato le risate del pubblico, durante la premiazione del Gran Premio d'di1 . Mentre Max Verstappen festeggiava sul podio l'ennesima vittoria della stagione , Lando Norris, secondo al traguardo, ha colpito con il suo champagne il trofeo riservato all'...

Formula 1, Verstappen vince il GP Ungheria , Ferrari deludente: classifica aggiornata e ordine d'arrivo Fanpage.it

Lando Norris ha portato ancora la sua McLaren al secondo posto alle spalle di Verstappen. Si può fare di meglio Secondo il natio di Bristol solo senza Verstappen ...Nuovo successo per il campione in carica davanti a Norris e Perez. Solamente settimo Leclerc, penalizzato in pit lane per eccesso di velocità durante la seconda sosta, e ottavo Sainz.