Firenze | rogo in pieno centro | due appartamenti in fiamme

(Di domenica 23 luglio 2023) Due appartamento inneldi. I vigili del fuoco sono intervenuti alle 4:50 di domenica mattina Via Baccio Bandinelli allertati per unscoppiato in un appartamento al 2º piano di un condominio. L'incendio si è propagato velocemente ad un secondo appartamento. I Vigili del fuoco hanno estinto il violento incendio da due fronti: il primo da Via Baccio Bandinelli mentre la seconda squadra da Via dei Vanni. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 per soccorrere una donna rimasta ustionata a una mano mentre una seconda persona ha accusato un malore in strada ed è stata trasportata in ospedale.