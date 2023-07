Fiorentina | ufficiale la cessione di Terzic al RB Salisburgo

(Di domenica 23 luglio 2023) Il Red Bullha ufficializzato l’arrivo di Aleksaa titolo definitivo dalla. I dettagli Di seguito il comunicato del RBsull’arrivo di Aleksadalla. COMUNICATO – Ingaggiamo Aleksa, 23 anni. Il terzino sinistro arriva dallae ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028.ha giocato un totale di 51 volte (con un gol e cinque assist) per il club italiano di Serie A ed è stato finalista nella UEFA Conference League della scorsa stagione. Il nostro nuovo acquisto vanta anche cinque presenze con la nazionale serba. Aleksavestirà per noi la maglia numero 3.

I dettagli Di seguito il comunicato del RB Salisburgo sull'arrivo di Aleksa Terzic dalla. COMUNICATO - Ingaggiamo Aleksa Terzic, 23 anni. Il terzino sinistro arriva dallae ha ...Aleksa Terzic è un nuovo giocatore del Salisburgo. Il serbo lascia così laa titolo definitivo, accasandosi in Austria e firmando un contratto fino al 2028. Ecco le sue prime parole da giocatore del Salisburgo. 'Sono felice che il trasferimento sia avvenuto in ...Commenta per primo Aleksa Terzic è ufficialmente un nuovo giocatore del Salisburgo . Il terzino lascia lae si trasferisce in direzione Bundesliga austriaca. Lo comunica laattraverso il proprio sito web: 'ACFcomunica di aver ceduto, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Aleksa Terzic all' F. C. Red Bull Salzburg'

è passato ufficialmente ai francesi del Lilla. Nell'ultima stagione aveva militato nel Lecce. -Il centrocampista brasiliano Arthur Melo passa in prestito, con diritto di riscatto, dalla Juventus alla ...Il Torino in questi minuti ha annunciato l'arrivo di Adrien Tameze a titolo definitivo. Nelle scorse sessioni di mercato il francese era stato cercato anche dalla Fiorentina. Questo ...