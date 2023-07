Fiorentina ok in amichevole | 3-0 al Catanzaro | in gol Ikone e Mandragora | esordio Arthur

(Di domenica 23 luglio 2023) 3-0 per lainal Viola Park. Nel nuovo centro sportivo, i viola riescono ad avere la meglio del, che fatica a farsi vedere in avanti e che dopo un buon primo tempo fatica nella ripresa a tenere lontani i viola dalla propria area. Per i toscani di Italiano, apparso poco contento nel primo tempo e più felice nella ripresa, in gola inizio secondo tempo, mentre poco dopo l’ora di gioco ha fatto il suocon la nuova maglia, nel finale segna Kokorin. Dopo un buon inizio della viola, la prima grande occasione è delcon Vandeputte che dribbla e va sul fondo, palla che sfila in mezzo ma nessuno impatta. I toscani ci provano con Kouame, che calcia a giro e trova la parata attenta di ...

Dopo la Primavera e il Parma, un altro test al Viola Park per la squadra di Vincenzo Italiano... sul campo del Centro Sportivo Viola Park a Bagno a Ripoli, laaffronterà inil Catanzaro ; calcio di inizio previsto per le ore 18.45 (e non per le 20 come inizialmente ...L'col Barcellona (poi saltata per un virus intestinale che ha decimato i catalani) è ... Intanto è diventata ufficiale la cessione di Arthur alla, seppur in prestito oneroso (2 ...

93' - Finisce l'amichevole tra Fiorentina e Catanzaro con il risultato di 3-0 per i viola 91' - RETEEEE!!! SEGNA KOKORINNN!! Dopo l'occasione del Catanzaro la Fiorentina non ...Matheus Henrique e Defrel non bastano ai neroverdi contro i liguri, per i gialloblù a segno Hongla, Lazovic e Djuric ...