Fiorentina | Adani | «Arthur è un talento | deve trovare continuità»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 23 luglio 2023) Il commento di Lelealla: «Spero che Italiano possa perfezionare la sua idea di calcio senza fare un passo indietro» Leleha parlato a RadioFirenzeViola in occasione della Bobo Summer Cup di padel. Di seguito le sue parole sulla. IGOR – «Igor via? A mio avviso si tratta di un ottimo calciatore che non ha saputo esprimersi totalmente a Firenze. Per rimpiazzarlo bisognerà cercare un giocatore di piede mancino, al di là di quello che potrà dare Ranieri. Serve un giovane veloce, che abbia il passo che aveva Igor. CHESTA NASCENDO -«e Parisi sono elementi che vanno a implementare un’idea di calcio fatta di dominio e possesso, sono giocatori che sanno giocare bene nel corto.è un giocatore di caratura ...