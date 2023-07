Fincantieri realizzerà un nuovo sottomarino Nfs per la Marina Militare

Leggi su ildenaro

(Di domenica 23 luglio 2023)costruirà il terzodi nuova generazione relativo al programma U212NFS (Near Future Submarine) della. L’unità ha un valore di oltre 500 milioni di euro, compreso il relativo integrated logistic support, e sarà consegnata nel 2030. Lo sviluppo futuro del programma contempla altresì ulteriori 160 milioni di euro per attività supplementari o forniture di specifiche ulteriori capacità richieste dalla. I sottomarini U212NFS saranno altamente innovativi, con significative modifiche progettuali tutte sviluppate autonomamente da parte di, che riveste il ruolo di Design Authority, in accordo ai requisiti della. Il programma risponde alla necessità di garantire ...