Finali della Nations League di Volley | l’Italia battuta in semifinale dagli Stati Uniti

(Di domenica 23 luglio 2023)è stata3-0nellaNationdi pallavolo. A Danzica, i campioni del mondo in caricasonosconfitti con il punteggio di 25-19, 25-18, 25-19. La nazionale statunitense andrà ad affrontare domani i padroni di casaPolonia per il titolo, mentre gli azzurri del ct Ferdinando De Giorgi se la vedranno con il Giappone nella finale per il terzo posto. Nell’altra, i polacchi avevano infatti battuto i nipponici per 3-1. (Ansa) Tabellino e interviste (feder.it) Tabellino – Italia-: 0-3 (19-25, 18-25, 19-25) ITALIA: Michieletto 9, Giannelli 2, Galassi 10, Lavia 9, Romanò ...

Si registrano anche ledi Fausto Gardini nel 1953, Orlando Sirola nel 1956, Adriano Panatta ... Comunque il circuito WTA ha fatto tappa nella seconda città più popolosaGermania nel 1982, ......, si fa presente che i gabellatore e gli ufficiali di tutti questi luoghi di riscossione, cioè sul Ponte di Po, per il traverso e navigazione del fiume, per il canale Fodesta e le Porte......degli attrezzi in programma oggi al Mediolanum Forum. Il trionfo italiano di Sofia Raffaeli, che ha vinto la Coppa del Mondo dell'All Around, non è stato supportato da un buon risultato...

Mondiali di nuoto, i risultati delle batterie e il programma delle gare di oggi Sky Sport

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Giunge una “medaglia di legno”, di grande spessore, dai campionati italiani Juniores di Grosseto nella finale dei 400hs femminili per Elisabetta Munari, portacolori dell’Atletica Sandro Calvesi. di Va ...