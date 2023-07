Festival Estivo | tra gli ospiti anche Los Locos |  Niveo | Tecla

(Di domenica 23 luglio 2023) Sabato 29 luglio “XX– Gran Galà 2023”. Presentano BAZ e Sara Chiarei, tra gliLos, Niveo,e Uno sbirro qualunque. Ingresso gratuito. Ecco il link per prenotarsi. Uno dei principali eventi in Italia dedicati alla musica indipendente, si svolgerà sabato 29 Luglio a Piombino (LI), al centro del

Il centroTurbo Kids , centrato sull'uso della metodologia di educazione diffusa di ... concerti musicali, teatro, cinema all'aperto, performance artistiche,e numerose altre attività ...Quest'anno il consueto viaggiocon Pasquale, in giro per la penisola cercando storie e volti da valorizzare, mi ha portato al Nicedi Chieri, piccolo centro in provincia di Torino. Ero lì il 9 giugno. Le diplomate ......da anteprima alDiamanti a tavola e apriva le porte all'estate amandolese, ha superato le più rosee previsioni, confermandosi l'appuntamento meglio riuscito in questo primo stralcio...

Tramonti a Montemiele: "Bug" a Colli al Metauro - Festival Estivo di ... il Resto del Carlino

Gianluigi Paragone presenterà il suo libro "Moderno sarà lei" in un monologo teatrale alla Casa del Boia, ultimo appuntamento estivo del festival L'Augusta. Un saggio conservatore che riflette una vis ...Domani ultima tappa di 'Tramonti a Montemiele', festival di teatro, danza e musica. Protagonista una rappresentazione dal titolo 'Bug' su un testo di Maddalena Boiani. Biglietto 5 euro. Un'occasione p ...