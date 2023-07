MOGYOROD - Una domenica da dimenticare per Charles Leclerc al Gran Premio d'Ungheria , dodicesimo appuntamento stagionale della Formula 1 . Il pilota dellaè stato infatti penalizzato di cinque secondi dopo che in pit lane sono scattati i sensori per superamento dei limiti di velocità. La gara non era iniziata certo bene per il monegasco , che ...MOGYOROD - Charles Leclerc è protagonista di uno sfortunato episodio durante la gara del Gran Premio d'Ungheria , dodicesimo appuntamento della Formula 1 . Il pilota della, durante la sosta ai box per montare le gomme hard, rimane fermo dai meccanici per quasi 10 secondi , rientrando in pista dopo aver perso diverse posizioni. Da chiarire il motivo di un pit ...color papaya Il Gran Premio d'Ungheria di Charles Leclerc inizierà domani dalla sesta ... A stupire però sono i piloti che hanno preceduto il portacolori della. Passi per Hamilton e ...

Ferrari, incubo Leclerc: prima il pit stop lungo, poi 5 secondi di penalità Corriere dello Sport

In Ungheria una gara da dimenticare per il monegasco: sosta lunga e penalizzazione per speeding in pit lane ...