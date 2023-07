Ferentino | auto si schianta contro garage di una casa | morta una donna

(Di domenica 23 luglio 2023) Incidente in zona Cercete a, in via Stella Vado Rosso. Unadi 58 anni è, mentre il figlio è rimasto ferito. L’su cui viaggiavano si ètaildi un’abitazione, sfiorando il cancello di accesso principale allaSul posto sono intervenuti immediatamente gli operatori del 118, con due ambulanze, carabinieri e vigili del L'articolo proviene da Il Difforme.

