Feldi Eboli | c’è una nuova volpe | preso Pierluigi Galliani

(Di domenica 23 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa SSDcomunica di aver raggiunto un accordo con, il classe 1995 ha firmato un biennale fino al 30 giugno 2025. Autore di ben 8 reti nell’ultima annata, il calcettista abruzzese negli ultimi anni ha indossato le casacche di Signor Prestito CMB, Civitella e Pescara. Nell’estate 2021, il laterale arriva alla Came Dosson dove trascorre le ultime due stagioni entrando nel cuore dei tifosi biancoblu, distinguendosi come un giocatore disciplinato e corretto come testimoniano le due sole ammonizioni ricevute nell’arco dell’intera annualità. Per status, ruolo, presenza fisica, diligenza e versatilità rispecchia in pieno il prototipo del giocatore italiano completo sotto tutti i punti di vista che potrà essere una pedina importante nello scacchiere di Salvo ...