Federica Pellegrini | scoop-Dagospia | la foto che stravolge tutto | Guarda

(Di domenica 23 luglio 2023) Siamo a Sabaudia, dovesi sta godendo le vacanze col marito, Matteo Giunta. La Divina, dopo il ritiro dal nuoto professionistico, a 35 anni si gode il riposo e il relax. Ma secondo, che firma lo, c'è dell'altro. Infatti, assicura il sito diretto da Roberto D'Agostino, la"sta per diventare mamma". Lo dà per certo, Dago. "Dalle onde del mare di Sabaudia, come una ninfa, sotto gli occhi a forma di cuore del marito Claudio Giunta, è spuntata unacon un pancino più che sospetto", si legge sul sito. D'altronde, l'ex nuotatrice aveva più volte ribadito la sua volontà di diventare madre, ma senza pressioni. A febbraio, ospite a Che tempo che fa di Fabio Fazio, interpellata sul punto rispose: È una cosa ...

sarebbe incinta . A lanciare la notizia è Dagospia che fa sapere che la 'Divina' starebbe aspettando un bebè dal neo marito Claudio Giunta . Il portale diretto da Roberto D'...Siamo dentro ai 400 stile libero femminili, gara che in un tempo recente parlava anche di noi, anzi spesso soltanto di Italia conche l'ha dominata dal 2009 al 2011, che l'ha ...Italia's Got Talent 2022 " Best Of, ore 21:30 su TV8 Nuova edizione del talent show con i giudici Mara Maionchi,, Frank Matano ed Elio. Little Big Italy, ore 21:15 su Nove Il ...

La foto sospetta: cosa rivela sulla Pellegrini ilGiornale.it

Secondo il sito di Roberto D'Agostino, la campionessa olimpica potrebbe essere in dolce attesa. A scatenare il gossip, un pancino sospetto ...La 'Divina' sarebbe incinta: a scodellare lo scoop ci ha pensato Dagospia che ha assicurato che la gravidanza è in corso ...