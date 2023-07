Federica Nargi | illumina Formentera | lo scatto in abito lungo giallo conquista

Nel corso delle puntate hanno quindi condotto Paola Di Benedetto , Melissa Satta , Cristina Chiabotto , Giulia Salemi ,, Valentina Lodovini , Laura Barth , e Carolina Crescentini . ...Nicola Ventola, Alessandro Matri etra i più scatenati alla festa presso il 'Rigatoni Formentera'. Queste le immagini esclusive raccolte da TV Play.C'erano anche, Cecilia Capriotti e Simona Salvemini . Antonio Cassano e Carolina Marcialis , Elena Santarelli e Bernardo Corradi . All'alba Bobo si è svegliato presto e ha rilasciato ...

Primo piano bollente: il costume è minuscolo, Federica Nargi rovente Rompipallone

La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità ...Federica Nargi lascia ancora una volta senza fiato i suoi tantissimi fan. La modella e showgirl sfoggia sui social un costume minuscolo! Un bagno rinfrescante è sicuramente qualcosa a cui tanti anelan ...