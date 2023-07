Federica Carta | “vivete di più con i vostri occhi”

Leggi su zon

(Di domenica 23 luglio 2023)è tornata a Giffoni. Esattamente un anno dopo la cantante, già vincitrice di Amici, illumina la notte del Music Concept. Tra gli ultimissimi lavori pubblica il 21 aprile 2023 il suo nuovo singolo “Come Marilyn“, mentre il 26 maggio 2023 esce una nuova collaborazione con l’amico di hit Shade, “Per Sempre Mai”. La lotta alla solitudine e la voglia di mettersi in giococi ha parlato di quest’ultimo anno trascorso, a cui dice di dare come voto un “otto su dieci”, un periodo in cui ha deciso di cambiare look ed anche allo stesso tempo di superare le sue difficoltà interiori. La cantante ha ammesso di aver cercato di utilizzare sempre di meno i social, consigliando ai giovani di imparare di nuovo cosa vuol dire vivere i momenti senza che debba per forza esserci un filtro a separarli dalla realtà. Proprio ...