Fazio Fazio | brutta notizia per lui | il retroscena su “Che tempo che fa”

(Di domenica 23 luglio 2023) News tv., laper lui: cosa succede a “Cheche fa” – È dei giorni scorsi lache le cliccatissime pagine social di Cheche fa di proprietà della Rai, improvvisamente sono state rese invisibili. In realtà, come si dice in un comunicato Rai, in risposta ad un pezzo di Fanpage, é stata la stessa azienda radiotelevisiva pubblica a decidere di bloccare le pagine social. Non è consentito, ad ora, visualizzare né la pagina twitter né quella facebook di “Cheche fa”. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: Rita Dalla Chiesa rompe il silenzio su Fabioe fa questo annuncio: di chi è la colpa Leggi anche: Chi sostituisce Fabio? ...

Vedremo se anche lei, al pari di Fabioe di altri volti Rai, si lascerà convincere da Discovery. Per il momento, secondo i recenti rumors, si starebbe godendo il suo nuovo amore dopo l'ennesima ...segue il 22, "Insieme a passo di Danza" ore 21,30, Piazza IV Novembre con le allieve della Planet Dance Ballet di Carmen Campana. Il 23, alle 18, "Ad occhi chiusi cambiare nel quotidiano per ...Se così fosse Belen si aggiungerebbe ad altri volti notissimi che sono arrivati a Discovery dopo aver lasciato il 'posto fisso' sulle reti principali (come Fabio, Luciana Littizzetto e Filippa ...

L'ingordo Fazio vuole gli archivi Rai. Ma l'azienda stavolta risponde picche La Verità

A Vieste il conduttore di Report si è soffermato su Santanchè: "Deve dimettersi per rispetto soprattutto dei suoi colleghi senatori". Tiene banco anche il caso delle querele temerarie in Italia ...Processo Mare Monstrum, l'accusa chiede 9 anni per Fazio. Dura richiesta dell'accusa al processo che vede tra gli imputati l'ex sindaco di Trapani ...